Узбекистан предоставил безвизовый режим для граждан пяти стран
Узбекистан предоставил безвизовый режим для граждан ряда стран. Данная мера введена в рамках указа президента, передает Trend со ссылкой на repost.uz.
С 1 марта устанавливается безвизовый режим сроком на 10 дней со дня въезда на территорию Узбекистана для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.
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