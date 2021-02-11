В Узбекистане отменят акцизный налог на услуги мобильной связи

В Узбекистане с 1 января 2023 года отменят акцизный налог на услуги мобильной связи, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее развитие информационных технологий и коммуникаций".

"Принять предложение министерства финансов, министерства экономического развития и сокращения бедности, министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, в соответствии с которым для операторов мобильной связи ставка акцизного налога на услуги мобильной связи снижается с 1 января 2022 года до 10 процентов, а начиная с 1 января 2023 года услуги мобильной связи не подлежат обложению акцизным налогом", – говорится в документе.