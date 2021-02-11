Власти Узбекистана приняли решение сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

На заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, которое прошло сегодня, было принято решение о сертификации в Узбекистане российской вакцины "Спутник V" и начале работ по ее регистрации. Весь процесс регистрации российской вакцины может занять около месяца.

Кроме того, Санитарно-эпидемиологической службе было поручено разработать алгоритм и процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции.

При этом вакцинация против коронавируса будет проводиться в Узбекистане только на добровольной основе.

Первыми вакцину получат:

пожилые люди старше 65 лет;

лица с хроническими заболеваниями;

медицинский персонал;

сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений;

сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением.