Власти Узбекистана приняли решение сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
Власти Узбекистана приняли решение сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
На заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, которое прошло сегодня, было принято решение о сертификации в Узбекистане российской вакцины "Спутник V" и начале работ по ее регистрации. Весь процесс регистрации российской вакцины может занять около месяца.
Кроме того, Санитарно-эпидемиологической службе было поручено разработать алгоритм и процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции.
При этом вакцинация против коронавируса будет проводиться в Узбекистане только на добровольной основе.
Первыми вакцину получат:
пожилые люди старше 65 лет;
лица с хроническими заболеваниями;
медицинский персонал;
сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений;
сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением.