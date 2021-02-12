Узбекистан начал процесс сертификации российской вакцины "Спутник V"

Республиканская специальная комиссия Узбекистана 9 февраля провела очередное заседание, в ходе которой обсуждался ряд вопросов по противодействию коронавирусной инфекции в нашей стране, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, на заседании обсужден анализ результатов третьего этапа клинических исследований российской вакцины «Спутник V». По итогам принято решение о сертификации вакцины в Узбекистане и начале работ по ее регистрации.

По словам заместителя начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботыра Курбанова, сертификация вакцины начинается сегодня, 11 февраля, и будет проходить в ускоренном режиме. Процесс может занять 15-20 дней.