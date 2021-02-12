Узбекистан и Казахстан увеличивают количество авиарейсов

Узбекистан и Казахстан с 15 февраля 2021 году увеличат количество авиарейсов между Ташкентом и Нур-Султаном с 1 до 2 рейсов в неделю, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Минтранса Узбекистана, авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по направлению Ташкент – Нур-Султан – Ташкент по вторникам и пятницам.

Также по этому направлению будут выполнять авиарейсы казахстанская авиакомпания Air Astana.