В Узбекистане ускорят процесс приватизации государственных активов

Узбекистан 12 февраля 2021 16:19 (UTC+04:00)
В Узбекистане ускорят процесс приватизации государственных активов

Принят указ президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

В соответствии с указом, при организации процессов выставления на публичные торги и реализации соответствующих государственных активов:

- привлечение профессиональных организаций осуществляется Агентством по управлению государственными активами или инвестиционной компанией «UzAssets» на основе отбора наилучших предложений. При этом не требуется проведение экспертизы заключаемых с ними договоров;

- разрешается в процессе торгов принимать в качестве ориентира стоимость или диапазон стоимости, определенной профессиональными организациями с целью реализации государственных активов (независимо от требований национального стандарта оценочной деятельности);

- не применяется требование об обязательном установлении в качестве стартовой цены государственных активов их стоимости, рекомендованной в отчете об оценке оценочной организации и определенной в ее заключении экспертизы;

- Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при реализации государственного имущества предоставляется полномочие принимать решения по публикации объявлений о реализации государственных активов без объявления стартовой цены, а также реализации государственных активов на основе наилучшего из не менее двух предложений (независимо от цены, рекомендованной в отчете об оценке и определенной в заключении экспертизы).

До 1 августа 2021 года будет внедрен порядок отбора оценочных организаций, определения стоимости и оплаты их услуг при приватизации государственного имущества на основе отбора наилучших коммерческих предложений.

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