Обсуждены практические аспекты узбекско-афганского сотрудничества

13 февраля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков в формате видеоконференции обсудил с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ханифом Атмаром и главой Администрации Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Шакиром Коргаром актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ход реализации взаимных договоренностей в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Ключевым моментом повестки дня являлись практические аспекты взаимодействия в рамках «Дорожной карты» по реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», принятой 2 февраля текущего года в г.Ташкенте по итогам заседания соответствующей трехсторонней рабочей группы высокого уровня. В ходе обсуждения были всесторонне рассмотрены и решены имеющиеся вопросы, а также определены дальнейшие шаги по ускорению практической реализации достигнутых договоренностей.

Также диалог затронул вопросы реализации проекта по строительству линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри». Стороны обсудили ряд вопросов организации строительных работ, логистики, поставок необходимого оборудования, обеспечения безопасности персонала и другие аспекты. Достигнута договоренность о тесном взаимодействии, нацеленном на ускоренное продвижение данного проекта.

В данном контексте стороны рассмотрели перспективы привлечения узбекских компаний в качестве подрядных организаций для выполнения инженерных и строительных работ в рамках реализации ряда проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Афганистане.

Состоялся обмен мнениями о мерах по активному вовлечению предпринимателей двух стран в совместную инвестиционную и торговую деятельность. В этих целях, согласован вопрос об организации визита группы афганских предпринимателей в г. Термез для проведения адресных переговоров с потенциальными узбекскими партнерами на предмет реализации совместных инвестиционных проектов и заключения взаимовыгодных торговых контрактов.

В ходе переговоров были озвучены и рассмотрены предложения по привлечению частных компаний Узбекистана к реализации совместных проектов в горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической, автомобилестроительной и текстильной отраслях, а также в областях сельского хозяйства, ирригации и сельскохозяйственного машиностроения в Афганистане. Достигнута договоренность о совместной проработке конкретных проектных предложений с участием экспертов и специалистов профильных министерств и ведомств двух стран.

Также стороны договорились ускорить проработку Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций и Соглашения по продвижению взаимной торговли с целью их подписания в ближайшее время. По мнению участников переговоров, данный шаг создаст благоприятные условия для устойчивого развития деловых связей между узбекскими и афганскими предпринимателями.

В отдельном порядке было обсуждено сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере – согласован вопрос о разработке для афганских специалистов профильных образовательных программ в сферах строительства и управления железными дорогами, энергетики и сельского хозяйства.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о разработке и ускоренном согласовании комплексного Плана действий на 2021 год, который будет включать в себя весь спектр достигнутых договоренностей, согласованных проектов и инициатив, что позволит наладить скоординированное двустороннее взаимодействие по их эффективному продвижению. Данный План действий будет согласован в течение ближайшей недели.