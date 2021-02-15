Узбекистан и Южная Корея в сотрудничестве будут исследовать космос

Узбекистан 15 февраля 2021 16:03 (UTC+04:00)
Узбекистан и Южная Корея в сотрудничестве будут исследовать космос

Сотрудники посольства Узбекистана в Южной Корее провели встречу с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании «SI Imaging Services» в целях обсуждения вопросов дальнейшей активизации сотрудничества в сфере исследований и использования космоса в мирных целях, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, как отмечалось на встрече, стороны отмечают позитивную динамику последовательного развития сотрудничества на указанном направлении. Проведены несколько раундов переговоров между специалистами Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея, Южнокорейского института аэрокосмических разработок (KARI), а также Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос». Сформирована совместная узбекско-южнокорейская рабочая группа для реализации совместных проектов в данной сфере.

Южнокорейской стороной отмечена заинтересованность в дальнейшей активизации взаимодействия и обмене опытом.

В целях уточнения вопросов текущего взаимодействия и определения дальнейших перспектив развития сотрудничества достигнута договоренность провести в ближайшее время видеоконференцию между соответствующими специалистами совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере исследований и использования космоса в мирных целях.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
SOCAR проявляет интерес к словенским активам OMV
SOCAR проявляет интерес к словенским активам OMV
Основные события прошлой недели в нефтегазовом секторе Азербайджана
Основные события прошлой недели в нефтегазовом секторе Азербайджана
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК+
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК+
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
SOCAR проявляет интерес к словенским активам OMV Энергетика 16:42
В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса Европа 16:40
Школы могут увеличить число занятий, которые сочтут необходимыми - минобразования Азербайджана Общество 16:38
Продолжается обеспечение раненых участников Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами Общество 16:30
Какими деньгами пользовались в Карабахском ханстве (ФОТО) Интересное 16:29
Jaguar Land Rover объявил о переходе на производство электромобилей Европа 16:26
Узбекско-китайское СП продлило тендер на страховые услуги Тендеры 16:17
Вы не должны быть рядом с террористами – президент Эрдоган Политика 16:15
Бахрам Багирзаде призвал всех вакцинироваться от COVID-19 Общество 16:09
В январе объем перевалки грузов из Израиля через порты Турции превысил 1 млн тонн Турция 16:07
Deutsche Bank выделил $192,5 млн двум узбекским банкам Узбекистан 16:04
"Дочка" турецкого Ziraat Bank в Азербайджане завершила 2020 г. с многократным увеличением прибыли Финансы 16:04
Узбекистан и Южная Корея в сотрудничестве будут исследовать космос Узбекистан 16:03
Назначен оператор информационной системы "Электронное водное хозяйство" Азербайджана ИКТ 16:02
СЭЗ, МПЗ, технопарки и кластеры Узбекистана выпустили промпродукцию на 27,82 трлн. сумов Узбекистан 16:00
В январе объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции превысил 700 тыс. тонн Турция 15:59
Вакцинация в Грузии начнется в конце февраля Грузия 15:58
С начала года стоимость реализованной одежды в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась Бизнес 15:58
Проведена экскурсия по случаю 111-ой годовщины со дня рождения Ази Асланова (ФОТО) Общество 15:57
Выбор Азербайджана, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику - министр Бизнес 15:53
Никол Пашинян должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" - российский политтехнолог Армения 15:47
"Золотая звезда" для Ройи Тагиевой – награда от Международной академии (ФОТО) Культура 15:41
В Милли Меджлисе произошли кадровые перестановки Политика 15:40
"Лаборатория Касперского" сообщает об участившихся угрозах при установке фейкового Zoom ИКТ 15:38
Объявлен прием врачей на работу в Агентство Азербайджана по разминированию Общество 15:29
Новорожденного сына Героя Отечественной войны назвали Алпарсланом – репортаж Trend TV Общество 15:20
В столице Туркменистана будет построена новая зона отдыха Строительство 15:20
Новый штамм COVID назвали более смертоносным Европа 15:19
С сегодняшнего дня в Азербайджане началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 – главврач поликлиники Общество 15:19
Значительная часть обязательств Ziraat Bank Azerbaijan приходится на депозиты Финансы 15:12
Всемирно известный фотограф искупался в термальном источнике в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 15:11
В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям в госбюджет Казахстан 15:09
В Туркменистане названы производственные показатели по ряду сфер за январь Бизнес 14:53
Вернувшимся на освобожденные территории беженцам могут быть назначены спецпособия – Институт экономики НАНА (ФОТО) Общество 14:52
Фонд "YAŞAT" откроет счета в размере 5000 манатов на имена еще двух новорожденных детей шехидов (ФОТО) Общество 14:47
Всемирный банк планирует выделить кредит Азербайджану в рамках нового дорожного проекта Финансы 14:43
Оглашена самая активная социальная сеть Азербайджана ИКТ 14:41
Почти 1,6 тыс. домов в Японии получили повреждения в результате землетрясения Другие страны 14:40
Президент Ильхам Алиев сказал "Карабах – это Азербайджан!" и сдержал свое слово Политика 14:40
Экспорт Нахчыванской АР с начала года незначительно возрос Бизнес 14:36
Основные события прошлой недели в нефтегазовом секторе Азербайджана Энергетика 14:33
В Азербайджане построен новый мост протяженностью свыше 170 метров (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 14:26
С 17 февраля в Азербайджане значительно похолодает Общество 14:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) Политика 14:23
МВФ представил итоги виртуальной миссии в Азербайджане министру экономики Финансы 14:21
После вакцинации чувствую себя хорошо - глава представительства ВОЗ в Азербайджане Общество 14:17
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Физули Политика 14:15
Министр образования Азербайджана об опечатках и содержании учебников Общество 14:14
Начинаются регулярные авиагрузоперевозки из Туркменистана в Китай и Германию Транспорт 14:11
Дочерний банк турецкого Ziraat Bank в Азербайджане за 2020 г. увеличил совокупные активы Финансы 14:10
"Южный газовый коридор" является впечатляющим дипломатическим достижением - посольство США Политика 14:10
Завтра в регионах Азербайджана возможны осадки Общество 14:07
Оборот розничной торговли продуктов питания в Азербайджане вырос почти на 2% Бизнес 14:01
Проведен совместный онлайн-вебинар федераций гимнастики Азербайджана и Израиля (ФОТО) Общество 14:00
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК+ Энергетика 13:52
Британская Aardvark Group приняла участие в разминировании освобожденных территорий Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:46
Снижение числа инфицированных в Азербайджане не должно никого успокаивать – Кабмин Общество 13:37
ЕБРР назвал сроки утверждения кредита по проекту в Азербайджане Финансы 13:32
НПЗ STAR превысил мощности по переработке нефти Энергетика 13:30
НПЗ STAR выплатил кредит на сумму более 250 млн долларов в 2020 году Энергетика 13:30
Корреспондент Trend принял участие в Global Festival of Journalism в Индии (ФОТО) Социум 13:28
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку лабораторного оборудования Тендеры 13:24
В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ Общество 13:24
В Азербайджане по итогам 2020 г. сократился объем кредитов, выдаваемых общественным организациям Финансы 13:16
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции Бизнес 13:11
Быстрая доставка вакцин от COVİD-19 в Азербайджан - очень важное достижение - Ханде Харманджи Общество 13:08
AccessBank объявляет тендер Экономика 13:06
В бакинских школах регулярно изучается санитарная ситуация - Управление образования (ФОТО) Общество 13:00
В Казахстане выделят значительные средства на субсидирование агрострахования Казахстан 12:52
АКРА подтвердило кредитные рейтинги Казахстана на уровне BBB+ Казахстан 12:52
Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане Политика 12:51
Применяемая в Азербайджане вакцина "CoronoVAC" абсолютно безопасна - врач Общество 12:46
В Туркменистане перевыполнен план по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 12:43
МИД Ирана допустил моментальное прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты Ядерная программа 12:30
Помощник Президента в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО) Общество 12:29
Видеокадры из села Хачындербетли Агдамского района (ВИДЕО) Политика 12:29
В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом Россия 12:28
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса сотрудников Кабинета министров - репортаж Trend TV (ФОТО) Общество 12:22
В Microsoft назвали кибератаку через SolarWinds крупнейшей в истории США 12:16
В "Space TV" назначен временный руководитель Общество 12:12
Названо число учащихся Баку, Сумгайыта и Абшерона, которые пошли сегодня в школу Общество 12:10
Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 12:08
Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" Узбекистан 11:55
Бухарский НПЗ получил возможность реализовать свою продукцию через Портал электронной кооперации` Узбекистан 11:54
Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 26 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 11:54
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Гюлябирд" в Лачине (ФОТО) Политика 11:53
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) (ФОТО) Общество 11:53
На строительном рынке Азербайджана снизился спрос на турецкий цемент Турция 11:37
В вузах планируется преподавание по семи новым специальностям – министр образования Азербайджана Общество 11:34
Возросли показатели строительно-промышленного сектора Туркменистана Строительство 11:32
Прыжок во взрослую жизнь… Из Баку в Москву с Исмаилом Иманом Культура 11:28
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили платаны в Зангилане (ФОТО) Политика 11:23
ОАЭ и Шотландия закупили на бирже Туркменистана автобензин Бизнес 11:08
Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений на бездомных в метро США 11:04
Азербайджан лидирует среди стран Южного Кавказа и ЦА по распространенности интернета Экономика 11:04
За период пандемии в Азербайджане в брак вступили свыше 35 тыс. человек Общество 10:56
Благоустраивается еще один бакинский поселок Общество 10:52
Tesla планирует построить свой первый завод в Индии США 10:43
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 10:37
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:36
Все новости