Узбекистан и Южная Корея в сотрудничестве будут исследовать космос

Сотрудники посольства Узбекистана в Южной Корее провели встречу с представителями Южнокорейского института аэрокосмических исследований (KARI) и компании «SI Imaging Services» в целях обсуждения вопросов дальнейшей активизации сотрудничества в сфере исследований и использования космоса в мирных целях, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, как отмечалось на встрече, стороны отмечают позитивную динамику последовательного развития сотрудничества на указанном направлении. Проведены несколько раундов переговоров между специалистами Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея, Южнокорейского института аэрокосмических разработок (KARI), а также Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос». Сформирована совместная узбекско-южнокорейская рабочая группа для реализации совместных проектов в данной сфере.

Южнокорейской стороной отмечена заинтересованность в дальнейшей активизации взаимодействия и обмене опытом.

В целях уточнения вопросов текущего взаимодействия и определения дальнейших перспектив развития сотрудничества достигнута договоренность провести в ближайшее время видеоконференцию между соответствующими специалистами совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере исследований и использования космоса в мирных целях.