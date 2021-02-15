Около 44% экспорта Узбекистана по итогам 2020 года пришлось на золото

За 2020 год внешнеторговый оборот Узбекистана составил 36,3 млрд долларов с отрицательным торговым балансом в 6,04 млрд долларов (в 2019 году 41,8 млрд и 6,8 млрд соответственно). Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБ.

Сокращение объема внешнеторгового оборота на 5,5 млрд долларов вызвали несколько факторов, в том числе сокращение внутреннего и внешнего спроса на фоне принятия карантинных мер в стране и за рубежом в целях блокады распространения коронавируса, приостановка деятельности предприятий и межстрановых транспортных связей, а также активизация многими странами протекционистской внешнеторговой политики и другие.

В 2020 году Узбекистан экспортировал товары и услуги на сумму 15,1 млрд долларов, что на 13,4% меньше соответствующего периода 2019 года.

На золото приходится около 44% всего экспорта товаров (в 2019 году – 35%). Его рост в 2020 году составил 18%, что, в первую очередь, обусловлено ростом цены на мировом рынке.

Также рост экспорта отмечен по таким товарным позициям, как текстиль - на 18%, машин и оборудования – на 9,4%. Вместе с тем, уменьшился экспорт энергоносителей и нефтепродуктов (на 74%), хлопка-волокна (на 48%), плодоовощной продукции (на 17%).