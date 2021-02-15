Экспорт одежды принес Узбекистану в 2020 году 459,3 млн долларов

Экспорт одежды узбекистанского производства увеличивается. За прошедший год республика экспортировала одежду на 459,3 млн долларов, что на 136,4 млн больше, чем в 2019-м, передает Trend со ссылкой на Nur.uz.

Лидером по закупке одежды из Узбекистана стала Россия, куда отправлено готовой текстильной продукции на 247,2 млн долларов, сообщают в Государственном комитете по статистике.

Кыргызстан закупил одежды на 170,6 млн долларов. Кроме того, текстиль был отправлен в Казахстан (17,5 млн), Украину (4,9 млн), Таджикистан (4,8 млн), Молдову (2,6 млн), Беларусь (2,3 млн) и Италию (2 млн).

При этом наибольших объемов добились предприятия Андижанской области, которые произвели готовой одежды на 143,6 млн долларов. В Ташкентской области стоимость продукции составила 102,7 млн, в Ташкенте — 55,6 млн. В списке Госкомстата представлены также Наманганская (48,5 млн), Хорезмская (17,8 млн) и Самаркандская (17,2 млн) области.