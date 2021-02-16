В Джизакской области строится новый автомобильный завод

В Джизакской области Узбекистана строится новый автомобильный завод. Здесь будут выпускать грузовики и микроавтобусы, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Сегодня проект строительства завода презентовали Шавкату Мирзиёеву.

"Ряд проектов намечен и в автомобилестроении. Так, для внутреннего рынка важное значение имеет проект по производству микроавтобусов, коммерческих и грузовых автомобилей. Планируется, что завод будет введен в строй до конца текущего года, на нем будут работать 500 человек", – отметили в пресс-службе президента.

Судя по презентации, речь идет о проекте компании Auto Motors Asia. Мощность нового завода составит 27 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций превысит 16,5 миллиона долларов. Здесь будет налажено производство китайских автомобилей от China Dong Feng Motor Industry и Нebei Changan Automile.

Два других автомобильных проекта, презентованных президенту – ADM-Jizzakh и Джизакский автомобильный завод, где стартовала реализация второго этапа.

На ADM-Jizzakh до конца 2022 года мощность производства должна достичь 100 тысяч авто. Здесь инвестиции превысят 770 триллионов сумов. Ранее мы писали, что здесь планируется наладить сборку автомобилей LADA и Renault, а также Kia.

На Джизакском автомобильном заводе до конца этого года завершится второй этап проекта по освоению сборки автомобилей Volkswagen. В результате общая мощность достигнет 20 тысяч авто в год. Объем инвестиций превысит 1,4 триллиона сумов.