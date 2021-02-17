Узбекистан и Таджикистан разработают механизм стабильного поступления воды из таджикских водохранилищ

15 февраля в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Д.Саидовым, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки дня, рассмотрев ряд актуальных вопросов взаимодействия в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, водных ресурсов, и банковско-финансового сектора, сообщает пресс-служба МИВТ.

Также стороны договорились активизировать совместную работу по улучшению условий для развития объемов взаимной торговли путем последовательной отмены имеющихся технических барьеров и обеспечения благоприятного доступа продукции узбекского и таджикского производства на рынки двух стран, что помимо прочего позволит выполнить поставленную задачу по доведению его объема до 1 мрлд долларов в ближайшей перспективе.

Намечена активизация взаимодействия по модернизации ряда гидротехнических сооружений и объектов посредством привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров, и выработке механизма обеспечения стабильного и своевременного поступления воды в Узбекистан из водохранилищ на территории Таджикистана.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы в составе руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран, в задачи которой будут входить мониторинг реализации двусторонних договоренностей, анализ незадействованного потенциала для расширения инвестиционного сотрудничества и изучение конъюнктуры рынков двух стран для выработки конкретных предложений по наращиванию объемов взаимной торговли.

Также было согласовано, что стороны разработают отдельную «Дорожную карту» по продвижению совместных инициатив в сферах инвестиционного, торгово-экономического, транспортного и водно-энергетического сотрудничества.