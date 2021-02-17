На первом этапе Узбекистан намерен провакцинировать от коронавируса свыше 4 миллионов человек, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

По словам представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Вазиры Муталовой, сейчас в стране созданы 3138 пунктов вакцинации, 862 мобильных бригады, каждая из которых состоит из 1 семейного врача, 1 вакцинатора и 1 медсестры.

На первом этапе будут провакцинированы 4 миллиона 112 тысяч 668 человек. Этот контингент будет вакцинироваться в прививочных кабинетах, созданных в медицинских учреждениях на территории их расположения.

В числе вакцинируемых:

1 миллион 85 тысяч 797 человек в возрасте 65-74 лет;

388 686 пожилых людей в возрасте от 75 до 84 лет;

139 280 человек в возрасте 85 лет и старше;

447 976 человек - это медицинский персонал;

888 190 человек с хроническими заболеваниями (18-65 лет);

689 383 школьных учителя;

223 426 сотрудников дошкольных образовательных учреждений;

180 000 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, накануне стало известно, что ученые предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса для массовой вакцинации в Узбекистане. Ее производство будет налажено в стране.