Сбербанк поможет банковскому сектору Узбекистана во внедрении технологий искусственного интеллекта

Российская группа "Сбер" (Сбербанк) поможет отечественному банковскому сектору во внедрении технологий искусственного интеллекта, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Налаживается взаимодействие с группой "Сбер" по внедрению технологий искусственного интеллекта. В частности, мы планируем внедрить технологию голосовой биометрии, которая позволит нашим гражданам получать дистанционные услуги через мобильные телефоны и колл-центры", – отметил заместитель председателя правления АКБ "Алокабанк" Фаррух Махкамов в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Также, по его словам, совместно с группой "Сбер" ведется работа по применению технологии биометрической идентификации через лицо (Face ID).

"Мы планируем внедрять искусственный интеллект для анализа кредитных рисков, а также повышения уровня качества оказания банковских услуг", – подчеркнул он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что группа "Сбер" откроет в России институт, в котором будет изучаться искусственный интеллект (ИИ).

Президент банка также привёл массу примеров интеграции технологий, основанных на ИИ, многие из которых разрабатываются, пилотируются и уже внедряются Сбером. Биометрические решения успешно применяются в различных сферах – от подтверждения личности клиентов до поиска преступников. Компьютерный анализ изображений обнаруживает патологии на медицинских снимках. Беспилотными становятся такси, комбайны и дроны. Психоэмоциональный анализ мимики и движений человека помогает в работе правоохранительных органов и маркетинговых служб.

Сбербанк уже внедрил искусственный интеллект практически во все бизнес-процессы. Раньше решения о выдаче кредита юридическому лицу принимали сотрудники, и на это требовалось несколько недель. Теперь кредиты согласовывает искусственный интеллект – всего за 7 минут.

Как отмечал Греф, уже более 35 стран, включая Россию, приняли национальные стратегии развития ИИ, а общий объём затрат на AI в мире в 2020 году оценивается в 50 млрд долларов. Такие активные с точки зрения геополитики игроки, как США, Китай, Великобритания, Япония, Индия, Франция, Германия, Канада, а также Евросоюз в целом, обозначают высокий приоритет ИИ в стратегиях национальной безопасности и инвестируют в это миллиарды долларов в рамках долгосрочных программ.