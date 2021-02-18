Узбекистан и ФАО подписали программу сотрудничества на 17 миллионов долларов

Узбекистан и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали программу сотрудничества на 2021-2025 годы, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это новый ключевой документ, который будет служить руководством к действию для дальнейшей деятельности ФАО в Узбекистане. Программа направлена на поддержку правительства республики в достижении его национальных стратегических приоритетов, связанных с преобразованием продовольственной системы.

Основные направления – это инклюзивное развитие человеческого капитала, ведущее к здоровью, благополучию и устойчивому процветанию, а также устойчивое развитие и развитие с учетом изменения климата. Бюджет для реализации страновой программы составляет 17 миллионов долларов.

Помимо этого, в Узбекистане до 2023 года будут реализованы различные проекты – например, по развитию картофельной отрасли и производству рисовых культур – общей стоимостью более полумиллиона долларов.