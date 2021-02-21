Центробанк Узбекистана оштрафовал 15 банков

Центральный банк Узбекистана выявил случаи необоснованных отказов в оплате пластиковыми картами в банках, сообщила пресс-служба регулятора, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

По данным ЦБ, некоторые отделения банков отказывались проводить платежи пластиковыми картами клиентов, необоснованно не использовали терминалы и не позволяли держателям карт обналичивать деньги через терминал.

Регулятор подчеркнул, что это нарушает права и законные интересы потребителей и вызывает законные возражения у населения.

В этом году Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела проверки в Хорезмской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ташкентской областях и Каракалпакстане.

За допущенные нарушения в этих регионах были оштрафованы «Агробанк», «Халк банк», «Микрокредитбанк», НБУ, «Узпромстройбанк», «Ипотека-банк», Hamkorbank, «Кишлок курилиш банк», «Асакабанк», «Алокабанк», «Туронбанк», «Трастбанк», банк «Ипак Йули», Davr bank и InFinBank.

Центробанк предписал коммерческим банкам устранить недостатки и принять меры для предотвращения их повторения в будущем. Регулятор также предупредил, что продолжит следить за ситуацией с терминалами во всех местных отделениях банков, а также будет требовать от банков принятия мер вплоть до увольнения сотрудников, которые нарушают правила использования терминалов.

В ЦБ клиентам банков, которые сталкиваются с подобными случаями, предложили обращаться в Службу по защите прав потребителей банковских услуг письменно или по телефонам: (71) 212−60- 15, (71) 212−73−80, (71) 212−60−94.