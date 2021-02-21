Итальянскую обувь станут изготавливать из кожи, произведенной в Узбекистане

По сообщению информационной службы ассоциации «Узчармсаноат», соглашение по экспорту готовой кожи в Италию и другие страны Европы было подписано между ангренским предприятием Angren Charm Invest и компанией Antonio Couture, передает Trend со ссылкой на "Нуз.uz".

Antonio Couture получила право экспортировать продукцию, произведенную компанией Angren Charm Invest, в неограниченных количествах не только в Италию, но и во все страны Европы. Кроме того, Antonio Couture проведет кампанию по продвижению узбекской продукции на итальянском и европейском рынках. Также она будет осуществлять показ данной продукции на международных выставках.

В то же время, компания будет представлять интересы Angren Charm Invest на международных торговых площадках.

В сообщении отмечено, что продукция Angren Charm Invest производится на технологических линиях 14 крупных итальянских компаний, в том числе таких как Masconi, Bauchi 1970, Carteliano, Gozzini, DMS ITALIA, Delta Acque. Восемьдесят процентов продукции идет на экспорт.

Еще одним преимуществом подписанного соглашения является то, что помимо оптового экспорта планируется экспорт высококачественных кожаных изделий по индивидуальным заказам.

Начало экспорта кожевенной продукции из Узбекистана в Италию запланировано на март-апрель месяцы 2021 года.