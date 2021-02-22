Узбекистан в январе выпустил 5,23 тыс. легковых автомобилей

Узбекистан в январе 2021 года выпустил более 5,23 тыс. легковых автомобилей, что в 4 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В автомобильной промышленности в январе 2021 года был произведен 101 автомобиль марки «Кобальт» (-98%), 88 - «Нексия» (-99,5%), 2 – «Джентра» (-99,995%), 4335 – «Дамас» (+8,7%), 39 – «Спарк» (-1,7%) и 670 – «Лабо» (+ 2,2 р.).

За январь 2021 года в республике произведено 1,9 тыс. шт. автомобильных двигателей (снижение на 90,6% к соответствующему периоду 2020 года).

За январь 2021 года в республике произведено 6 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2020 года отмечено снижение производства на 88,2%).

За январь 2021 года в республике произведено 250 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 8,1%).