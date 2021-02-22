Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 6%
Узбекистан в январе 2021 года увеличил генерацию электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
В отчетном периоде, по данным Госкомстата Узбекистана, предприятия страны выработали более 6,42 млрд. кВт/ч электроэнергии.
Также в январе в Узбекистане произведено около 3,68 млн. Гкал теплоэнергии, что на 0,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
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