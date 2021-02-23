Uzbekistan Airways внедряет онлайн-регистрацию

С 1 марта пассажиры Uzbekistan Airways смогут воспользоваться новой услугой онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании. Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Это позволит избежать очередей у стойки регистрации в аэропорту и предоставит возможность выбрать желаемое место в салоне самолета», — отмечается в сообщении.

Кроме того, нововведение актуально в условиях распространения вируса COVID-19, подчёркивает компания.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, услуга регистрации будет бесплатной, однако выбор определённых мест будет платным. Услугу выбора места компания внедрила в январе 2018 года.

В декабре прошлого года в международных аэропортах Узбекистана была внедрена система самостоятельной регистрации пассажиров и багажа.