Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Катара

23 февраля 2021 года в г. Дохе состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Государства Катар, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Делегации сторон возглавляли заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков и Государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад ал-Мурейхий.

Государственный министр иностранных дел Катара дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям под руководством Президента Шавката Мирзиёева по совершенствованию системы государственного управления, модернизации и либерализации экономики, формированию благоприятного инвестиционного климата, активизации международного сотрудничества.

В ходе консультаций подробно обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-катарсих отношений, а также отдельные вопросы международного и регионального характера.

Подчеркнуто, что Узбекистан и Катар имеют значительный потенциал для дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества.

Рассмотрены предложения по укреплению межпарламентского диалога, наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Состоялся обмен мнениями по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и форматах, в частности первого заседания Межправительственной комиссии.

Особое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в культурно-гуманитарной и туристической областях.

Глава делегации Узбекистана пригласил катарскую сторону на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в этом году в г.Ташкенте.

В рамках консультаций рассмотрены и другие вопросы общей повестки дня.