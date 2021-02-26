Состоялись узбекско-шведские политические консультации

25 февраля 2021 года состоялся второй раунд узбекско-шведских политических консультаций в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Узбекскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов, шведскую – заместитель генерального директора, директор Департамента Восточной Европы, России и Центральной Азии Министерства иностранных дел Швеции Андреас фон Беккерат.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особо отмечено, что в Стокгольме высоко оценивают выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

Выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентских связей, обмене передовым опытом в законотворческой деятельности, организации взаимных визитов парламентских делегаций двух стран.

На переговорах подробно проанализирован комплекс мероприятий по увеличению товарооборота, диверсификации структуры двусторонней торговли, реализации инвестиционных проектов совместно со шведскими ассоциациями и объединениями, активизации прямых контактов между представителями бизнес-кругов двух стран.

На встрече также рассмотрены отдельные вопросы региональной и международной повестки дня.