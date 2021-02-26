Пакистанские авиалинии запросили разрешение на регулярные рейсы в Ташкент

Узбекистан 26 февраля 2021 15:47 (UTC+04:00)
Пакистанские авиалинии запросили разрешение на регулярные рейсы в Ташкент

Представитель Pakistan International Airlines (PIA) Абдулла Хафиз заявил в четверг, что главный исполнительный директор PIA, маршал авиации Аршад Малик, активизировал усилия по запуску рейсов в Ташкент. Между генеральным директором PIA, послом Узбекистана в Пакистане Айбаком Арифом Усмановым и послом Пакистана в Узбекистане Сайедом Али Асад Гилани состоялись переговоры. Об этом пишет информационное издание Dawn, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

В ходе встречи PIA запросила разрешение на открытие рейсов Лахор-Ташкент, поскольку национальный авиаперевозчик планировал начать полеты к концу марта, добавил пресс-секретарь.

Отмечалось, что узбекские города Ташкент, Бухара и Самарканд имеют важное значение для паломнического туризма.

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