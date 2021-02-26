Узбекистан увеличил импорт яблок в 8,5 раза, экспорт упал на 61%

Экспорт узбекского яблока в 2020 году сократился на 61,8%. При этом импорт яблок из других стран в Узбекистан вырос в 8,5 раза, следует из данных Государственного комитета по статистике, предоставленных «Газете.uz», передает Trend.

Узбекистан резко увеличил импорт яблок на фоне неурожайного сезона — с 1042 до 8876 тонн (с 360,9 тысяч до 2,85 млн долларов соответственно). Причём основные объёмы импорта (62,8%) свежего яблока пришлись на Кыргызстан. Поставки из этой страны выросли в 45 раз — с 121,6 тонн (по 47 центов за кг) до 5574,9 тонн (по 0,29 центов за кг).

Китай также увеличил поставки в Узбекистан в 3,1 раза — с 369,1 тонн до 1166,5 тонн, а Иран в 2,7 раза — с 373,4 тонн до 1036,2 тонн.

Узбекистан также начал закупать яблоки из Украины, Армении, России и Турции.

Один из узбекских садоводов в мае прошлого года заявлял, что ожидает потери урожая яблока из-за весенних заморозков на уровне 15−20%.

Если Узбекистан в 2019 году экспортировал чуть больше почти 50 тысяч тонн яблок на 25 млн долларов, то в 2020 году показатель снизился до 19 тысяч тонн с доходом в 8,7 млн долларов.

Резкое снижение экспорта во многом связано с Казахстаном, который был основным рынком сбыта для узбекских яблок в 2019 году. В 2020 году эта страна сохранила лидерство по поставкам, но их объём упал на 73% — с 41,6 тысяч тонн до 11,2 тысяч тонн.

Общее потребление яблок в Казахстане в 2019 году составило 344,3 тысяч тонн, импорт — 128 тысяч тонн. По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, страна планирует полностью удовлетворить внутренний спрос на яблоки продукцией собственного производства к 2024 году.

Для полного покрытия дефицита в Казахстане планируют ежегодно закладывать более 2 тысяч га садов. Стимулами к созданию крупных плодоводческих хозяйств должны стать увеличенные с 25 до 40% субсидии на инвестиции в закладку яблоневых садов и строительство фруктохранилищ. Кроме того, вводятся 25%-ные субсидии на строительство скважин для полива садов.

Узбекистан увеличил поставки яблок в Россию — с 4112 до 4842 тонн. Экспорт в Кыргызстан снизился на 40%, в Таджикистан — на 21,5%.