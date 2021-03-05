Россельхознадзор разрешает ввоз в Россию томатов с 6 узбекских предприятий

Решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) в указанной продукции данных компаний, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Томаты с 3 марта 2021 года разрешено ввозить следующим предприятиям:

- «Тараккиёт сари сервис» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

- «Кашкадарё парник тараккиёт инвест» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

- «Саидазимхон» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

- «Зарафшон гранд болгари» МЧЖ (Навоийская область);

- ООО «KARMANA AGROTRADING» (Навоийская область);

- ООО «Мафтункор Бахор» (Навоийская область).

Ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан был запрещен 4 декабря и 11 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).