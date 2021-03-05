В Юкори-Чирчикском районе сдана в строй малая солнечная электростанция

В Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области сдана в эксплуатацию малая солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 40 кВт, сообщает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Данный проект реализован за счет средств Корейского энергетического агентства. Установка расположена на территории махаллинского схода граждан «Нури Замин». Малая ФЭС будет производить около 100 000 кВтч электроэнергии в год.

По данным пресс-службы Минэнерго, до конца этого года будут введены в эксплуатацию 2 крупные солнечные фотоэлектрические станции мощностью по 100 МВт каждая.