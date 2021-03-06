Узбекистан планирует взять два кредита у JICA

Узбекистан планирует привлечь два кредита Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на общую сумму на 333,4 млн долларов, следует из проекта постановления Кабинета министров, разработанного Министерством финансов, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Согласно проекту документа, по итогам переговоров JICA выразила готовность выделить кредиты:

в качестве оперативной помощи для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса в Узбекистане — 15 млрд иен сроком на 15 лет с четырёхлетним льготным периодом по ставке 0,01% годовых.

для реализации проекта «Поддержка политики развития перехода к прозрачной и широкой рыночной экономике в Узбекистане» — 195 млн долларов на 25 лет с льготным периодом в 7 лет по ставке Libor (шесть месяцев) плюс 1,1% годовых. Агентство разработало матрицу реформ в энергетическом секторе, которую, как ожидается, будет реализовывать Министерство энергетики и АО «Тепловые электрические станции».

Центральный банк планируется определить финансовым агентом Узбекистана для «оптимизации процесса денежных переводов».

Обсуждение проекта продлится до 20 марта.

Государственный долг по итогам 2020 году вырос на 30,8% и составил 23,3 млрд долларов (40,4% к ВВП). «Газета.uz» подробно рассказывала о его структуре. На 1 января 2021 года Узбекистан должен Японскому агентству международного сотрудничества 2 млрд долларов.