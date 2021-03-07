ВОЗ доставила в Узбекистан гуманитарный груз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Европейского Союза доставила в Узбекистан первую партию средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении представительства ООН в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Груз состоит из хирургических масок, респираторов, перчаток и лицевых щитков.

Европейский Союз выделил 2,2 миллиона евро на реализацию проекта продолжительностью 34 месяца, направленного на поддержку эффективных, оперативных и скоординированных ответных мер на COVID-19 в Узбекистане.

Инициатива, реализуемая страновым офисом Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь сосредоточена на обеспечении медицинских работников, непосредственно контактирующих с больными в медицинских учреждениях во всех регионах страны, средствами индивидуальной защиты.

Закупка рекомендованных ВОЗ средств индивидуальной защиты не только для медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID-19, но и для персонала других медицинских служб и учреждений, имеет важное значение для сокращения масштабов распространения COVID-19.

"Первая партия груза, состоящего из средств индивидуальной защиты, поставлена в рамках совместного проекта ВОЗ и ЕС по обеспечению готовности и принятию ответных мер в области здравоохранения для борьбы со вспышкой COVID-19. Средства индивидуальной защиты будут распределяться среди медицинских работников страны в соответствии с их потребностями", – отметила глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианн Куппенс.