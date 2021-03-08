Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии

Посол Узбекистана Дилшод Ахатов встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния Индии Паршоттамом Рупалой, передает Trend со ссылкой на Дунё.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Индийский министр высоко оценил масштабную работу, проводимую в Узбекистане по развитию аграрного сектора, всестороннюю поддержку предпринимателей, работающих в этой сфере, и достигнутые практические результаты.

В ходе встречи была достигнута договоренность о налаживании обмена опытом и привлечении передовых инновационных технологий в отрасль, в частности области картографирования земель с использованием спутниковых возможностей, мониторинга урожайности сельскохозяйственных культур.

Еще одним взаимовыгодным направлением сотрудничества стало проведение совместных исследований по выращиванию риса, в том числе налаживание сотрудничества между научно-исследовательскими институтами двух стран.

Также был рассмотрен вопрос об организации обучающих курсов для узбекских фермеров и сотрудников Министерства сельского хозяйства Узбекистана в рамках индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC).

Стороны также обсудили вопросы взаимных фитосанитарных разрешений на сельскохозяйственную продукцию, выращиваемую в обеих странах. Было отмечено, что активизация практической работы в этом направлении будет способствовать развитию двусторонних торговых отношений.