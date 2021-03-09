Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений

Посол Узбекистана Кадамбай Султанов провел онлайн-встречу с советником премьер–министра Латвии по внешней политике Даной Голдфинчей, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Обсуждены перспективы узбекско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, ход подготовки к предстоящим двусторонним контактам на различных уровнях и вопросы взаимодействия в рамках ООН и других международных многосторонних структур.

Советник главы латвийского правительства была ознакомлена с ключевыми положениями послания президента Узбекистана Олий Мажлису по дальнейшему реформированию и модернизации страны, последовательной реализации демократических преобразований, которые обрели необратимый и устойчивый характер.

Особо отмечена ведущаяся сторонами тщательная подготовка к очередному раунду межмидовских политических консультаций и заседанию Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Представлена информация об усилиях Узбекистана по получению республикой статуса бенефициара системы «GSP+», позволяющего беспошлинно ввозить в страны Евросоюза 6 тысяч наименований товаров отечественного производства.

Подчеркнуто особое значение 2021 года для Узбекистана.

В частности, в сентябре будет широко праздноваться 30-летие обретения государственной независимости нашей страны, в июле планируется проведение Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», хивинского форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций».

Внимание Даны Голдфинчи также привлечено к историческому выступлению 22 февраля Президента Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

В ходе беседы собеседница заявила о приверженности Латвии принятию практических шагов, нацеленных на существенную интенсификацию взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном.

Особо подчеркнуто, что в Риге проявляют интерес к повышению уровня партнерства с Ташкентом. Подтверждена готовность совместными усилиями наполнить повестку сотрудничества новым практическим содержанием в рамках предстоящих контактов на различных уровнях.

Дана Голдфинча согласилась с мнением о важности скорейшего возобновления регулярных авиасообщений АО Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент–Рига–Ташкент, прерванных из-за пандемии. По ее мнению, это поспособствует расширению деловых контактов, увеличению товарооборота и активизации туристических обменов.

Подчеркнута готовность Латвии поддержать устремления Узбекистана по получению республикой статуса страны-бенефициара GSP+ и выходу на подписание с Евросоюзом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

По итогам мероприятия с советником премьер-министра Латвии достигнута договоренность по поддержанию регулярных рабочих контактов и обмена мнениями и актуальной информацией, относящейся к повестке узбекско-латвийского сотрудничества.