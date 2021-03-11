Вакцина AstraZeneсa прибудет в Узбекистан 15-20 марта

Уже 15-20 марта в Узбекистан прибудет 660 доз оксфордской вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил начальник Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

«Ожидается, что 15-20 марта этого года через механизм COVAX будет закуплена и доставлена в Узбекистан первая партия в 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Со стороны COVAX уже доставлены специальные шприцы и боксы, которые сейчас распределяются«, — сказал Юсупалиев.

Напомним, согласно графику, предоставленному ЮНИСЕФ, Узбекистан получит 2 миллиона 640 тысяч доз вакцины AstraZeneca / Oxford.



В ряде стран вакцину AstraZeneca не рекомендовали использовать людям старше 65-70 лет. В журнале Lancet готовится к публикации обзор вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, в котором говорится, что ее применение на 67% снижает заражаемость коронавирусом.