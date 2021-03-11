Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы сотрудничества в сфере авиаперевозок

Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов провел онлайн-встречу с исполнительным директором «Malaysia Aviation Group» (MAG) Изхамом Исмаилом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

«Malaysia Aviation Group» является малазийским авиационным концерном, ведущим деятельность в следующих бизнес-сегментах: воздушные перевозки, наземные услуги, лизинг самолетов и подготовка кадров.

При этом самым крупным сегментом «MAG» являются услуги воздушного транспорта, в которые входят компании «Malaysia Airlines Berhad», «Firefly», «MASwings» и «Amal», а также сетевые перевозчики, обслуживающие глобальный и внутренний рынки. Кроме того, в состав концерна входит компания по грузоперевозке «MASkargo».

В ходе беседы малазийская сторона проинформирована о предпринимаемых в Узбекистане мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в стране, в том числе реструктуризации компаний «Uzbekistan Airways» и «Uzbekistan Airports», субсидированию субъектов туристской деятельности или авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из других государств, а также введению с 1 августа 2020 года во всех региональных аэропортах Узбекистана режима «Открытое небо».

Изхам Исмаил высоко оценил осуществляемые в республике масштабные реформы в вышеуказанных сферах. По его словам, Узбекистан является одной из привлекательных стран для граждан Малайзии с учетом наличия архитектурных памятников и религиозных святынь, которые вызывает огромный интерес у мусульман.

Отмечена заинтересованность «Malaysia Aviation Group» в налаживании и развитии взаимодействия с партнерами из Узбекистана.

По итогам переговоров достигнута договоренность об организации онлайн-переговоров между руководством компании «MAG», Министерства транспорта Узбекистана, Госкомтуризма и АО «Uzbekistan Airports» для обсуждения возможных областей сотрудничества.