Технопарки Узбекистана и Италии расширяют сотрудничество

Узбекистан 11 марта 2021 17:01 (UTC+04:00)
Технопарки Узбекистана и Италии расширяют сотрудничество

По инициативе министерства инновационного развития и при содействии посольства нашей страны в Италии была организована онлайн-встреча между технопарками Узбекистана и Италии, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ней приняли участие представители министерства инновационного развития Узбекистана, Яшнабадским инновационным технопарком и Итальянской Ассоциации инноваций и стартапов “InnovUp”, а также ряда технопарков и Итало-узбекской торговой палаты.

Следует отметить, что InnovUp – итальянская экосистема развития передовых инноваций и стартапов, представляющая собой объединение инновационных центров, включающих инновационные центры, научные и технологические парки, малый и средний бизнес, инкубаторы, акселераторы, инвесторов.

На мероприятии обсуждались вопросы развития международного сотрудничества двух стран в области инновационных инфраструктур, в частности технопарков, инновационных центров, научных парков, реализации совместных программ и перспективных стартап-проектов.

В рамках мероприятия представители технопарков выступили с презентациями. Стороны выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества в новых проектах и расширении поддержки стартапов, программ обмена, сотрудничества частного и государственного секторов (PPP cooperation).

В ходе встречи была представлена информация о законопроекте Узбекистана “О стартапах”, разработанном Министерством инновационного развития. Итальянская сторона выразила готовность содействовать дальнейшему совершенствованию законопроекта.

“После принятия pакона «О стартапах» в Италии в 2012 году количество стартап-проектов и компаний в нашей стране значительно увеличилось”, - сказал глава Итальянской ассоциации InnovUp Фабрицио Коничелла. – Закон служит юридическим документом по полной поддержке стартапов. Этот документ важен тем, что направлен на разработку новых инновационных проектов, коммерциализацию продукции, расширение внедрения новых услуг в стране. В свою очередь, сотрудничество научных парков, технопарков и высших учебных заведений в реализации новых проектов в Италии на высоком уровне”.

Исходя из передового опыта итальянской стороны по реализации стартап-проектов, предложение Посольства и Министерства инновационного развития Узбекистана о подписании меморандумов о взаимопонимании было одобрено итальянской стороной.

По итогам встречи была достигнута договоренность о разработке и подписании Меморандума о взаимопонимании между Инновационным технопарком “Яшнабад” при Министерстве инновационного развития и Ассоциацией “InnovUp” Италии.

Ожидается, что этот документ послужит развитию стартап- и инновационных проектов и внедрению системы обмена опытом, а также узбекско-итальянскому сотрудничеству в этой сфере в будущем.

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