Узбекские и испанские специалисты договорились реализовать проект в области капельного орошения

Состоялись переговоры в онлайн-формате между представителями испанской группы компаний “CHAMSA”, сельхозконсорциума “WES” и заинтересованных министерств и ведомств Узбекистана (министерства водного хозяйства, сельского хозяйства, Ассоциация «Узэлтехсаноат», АКБ «Агробанк»), а также хокимията Кашкадарьинской области), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи испанская сторона проинформировала, что в настоящее время руководством группы компаний “CHAMSA” рассматривается вопрос открытия дилерского центра в Кашкадарьинской области для организации поставок оборудования в данной сфере, а также дальнейшего налаживания его производства в регионе.

В данном контексте изучается вопрос реализации пилотного проекта с применением всех разработок компании в сфере внедрения водосберегающих ирригационных систем для наглядной демонстрации возможностей предлагаемых современных технологий потенциальным фермерам страны.

Испанской стороной также предложено рассмотреть вопрос локализации с учетом использования местного сырья и возможностей производства необходимых деталей на базе существующих мощностей предприятий членов Ассоциации «Узэлтехсаноат».

В свою очередь, узбекской стороной выражена заинтересованность в сотрудничестве с испанскими компаниями для реализации совместных проектов в указанной сфере, исходя из многолетнего опыта Испании и схожести климатических и водоресурсных условий с Узбекистаном.

По итогам проведенных переговоров достигнута договоренность о реализации пилотного проекта на 100 гектарах (50 гектаров – капельное орошение и 50 – дождевальное) на территории фермерского хозяйства Кашкадарьинской области с дальнейшей выработкой механизма выделения кредитных средств со стороны АКБ “Агробанк” фермерам страны на закупку оборудования, а также параллельной проработке вопроса организации производства систем на территории региона.