Выручка одного из крупных зерновых предприятий Узбекистана превысила 300 млрд сумов

АО Toshkentdonmahsulotlari объявило неаудированные итоги 2020 года по национальным стандартам, из которых следует, что выручка компании выросла на 34,6% до 330,5 млрд сумов несмотря на сокращение её общих активов на 10,1% до 247,9 млрд сумов. Об этом сообщает Avesta Investment Group, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

При этом чистая прибыль АО Toshkentdonmahsulotlari выросла на 18,8% и достигла 13,7 млрд сумов, общий капитал увеличился на 26,7% до 57,9 млрд сумов, а себестоимость выросла на 38,1% до 273,8 млрд сумов. Одновременно с этим, предприятие сократило свои обязательства на 17,4% до 189,9 млрд сумов.

АО Toshkentdonmahsulotlari — является одним из ведущих предприятий пищевой инфраструктуры города Ташкент с четвертьвековой историей. Акционерное общество ведет свою деятельность в области производства муки и продуктов переработки зерна, кормовой смеси, хлебо-булочных изделий, сухих завтраков, а также занимается розничной торговлей.