USAID оказывает содействие модернизации энергетического сектора Узбекистана

15 марта 2021г. представители Агентства США по международному развитию (USAID) приняли участие в открытии современного коммуникационного центра в министерстве инновационного развития Узбекистана. Этот уникальный объект, созданный при содействии USAID, будет служить местом встреч как для виртуальных, так и для очных конференций, семинаров и других мероприятий, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

«Этот современный коммуникационный центр поддерживает важную работу, выполняемую нашими узбекскими и региональными партнерами по модернизации энергетического сектора и достижению амбициозных целей страны в области чистой энергетики, и укрепит партнерство между правительством США и Республикой Узбекистан в целях повышения энергетической безопасности страны», - заявил Скотт Хедланд, директор Бюро экономического развития при Миссии USAID в Узбекистане.

Планы Узбекистана в сфере чистой энергетики направлены на увеличение доли возобновляемых источников энергии до 25 процентов в структуре энергопотребления к 2030 году. В течение 10 лет правительством планируется ввести в эксплуатацию 5 000 мегаватт (МВт) новых мощностей солнечной энергетики и 3 000 мегаватт на ветряных электростанциях.

USAID в партнерстве с правительством Республики Узбекистан проводит всесторонний анализ воздействия планируемого развития возобновляемой энергетики на энергосистему. Исследование выполняется рабочей группой с участием основных заинтересованных сторон в сфере энергетики, включая Министерство энергетики, Министерство инновационного развития, Национальные электрические сети Узбекистана и региональный Координационно-диспетчерский центр «Энергия».

Новые компьютеры и программное обеспечение для моделирования, предоставленные USAID, позволят рабочей группе эффективно выполнять моделирование энергосистем, связываться с международными экспертами и участвовать в онлайн-семинарах.

На сегодняшний день в рамках программы USAID «Энергия будущего» Узбекистану и партнерам, участвующим в исследовании воздействия возобновляемых источников энергии, предоставлено обширное техническое содействие и обучение. С мая 2020 года проведено более 125 виртуальных рабочих сессий и обучены более 75 узбекских специалистов по тематике в сфере генерирования возобновляемой энергии и интеграции сетей.