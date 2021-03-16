«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Алан» открыта скважина с добычей природного газа и конденсата

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в Мубарекском нефтегазодобывающем управлении проводится широкомасштабная работа по увеличению добычи природного газа, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

В частности, вместе с капитальным ремонтом скважин на месторождениях ведется бурение новых эксплуатационных скважин.

Бурение скважины №215 на газоконденсатном месторождении «Алан» Мубарекского нефтегазодобывающего управления дала свои результаты.

На этой скважине завершено бурение и в интервале 2783-2950 м, установлен фильтр.



После освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 70 тысяч кубометров и 2 тонны газового конденсата.

В настоящее время ведутся работы по обустройству скважины и подключению ее к газовому коллектору.



Газоконденсатное месторождение «Алан» расположено на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области и введено в эксплуатацию 1979 году.