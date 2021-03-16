В Бишкеке прошла встреча министров энергетики Узбекистана и Кыргызстана

В ходе государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан 11-12 марта текущего года достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, в том числе, о совместной реализации инвестиционного проекта «Камбаратинская ГЭС-1» в Кыргызской Республике, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Узбекистана.

13 марта в Бишкеке собралась рабочая группа во главе с министром энергетики Республики Узбекистан и министром энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта «Камбаратинская ГЭС-1» и налаживание тесного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках эксплуатации подземного газохранилища (ПГХ) «Северный Сох».

Также создан совместный координационный комитет, который состоит из 4 подкомитетов по электроэнергетике, нефтегазовой и угольной промышленности, а также по поставкам природного газа и эксплуатации ПГХ «Северный сох». Разработаны и утверждены комплексные программы («Дорожные карты») по каждому подкомитету.