Узбекистан получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca из 660 тысяч доз. Власти уверены, что она безопасна, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Всего республика намерена получить 2 256 000 доз вакцины CoviShield в рамках программы COVAX. Планируется, что около 40% этой партии будет поставлено в первом квартале года, оставшаяся часть - во втором квартале.

"ВОЗ внес вакцину AstraZeneca/Oxford против COVID-19 в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством COVAX. Узбекистан является 49-ой страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca. Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин является одним из наивысших приоритетов ВОЗ: мы тесно сотрудничаем с национальными органами власти, чтобы обеспечить разработку и внедрение глобальных норм и стандартов для оценки качества, безопасности и эффективности вакцин", – отметила Лианн Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.