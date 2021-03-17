Узбекистан получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca
Узбекистан получил первую партию индийского аналога вакцины AstraZeneca из 660 тысяч доз. Власти уверены, что она безопасна, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Всего республика намерена получить 2 256 000 доз вакцины CoviShield в рамках программы COVAX. Планируется, что около 40% этой партии будет поставлено в первом квартале года, оставшаяся часть - во втором квартале.
"ВОЗ внес вакцину AstraZeneca/Oxford против COVID-19 в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством COVAX. Узбекистан является 49-ой страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca. Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин является одним из наивысших приоритетов ВОЗ: мы тесно сотрудничаем с национальными органами власти, чтобы обеспечить разработку и внедрение глобальных норм и стандартов для оценки качества, безопасности и эффективности вакцин", – отметила Лианн Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.