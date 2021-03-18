17 марта 2021 года первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарход Арзиев встретился с государственным секретарем министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ингрид Броцковой, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы узбекско-словацких отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках международных и региональных структур.

Отмечена обоюдная заинтересованность в увеличении взаимной торговли и диверсификации ее структуры. В данном контексте состоялся обмен мнениями по дальнейшему продвижению экономической дипломатии, активизации деятельности Межведомственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Подчеркнута важность укрепления межпарламентского диалога, расширения взаимодействия между палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Национальным Советом Словацкой Республики, в том числе путем организации взаимных визитов и обмена опытом в законотворческой деятельности.

Особое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций.

На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки.