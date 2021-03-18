Заместитель главы МИД Узбекистана обсудил с послом Вьетнама практические аспекты развития сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков сегодня провел онлайн-встречу с послом Вьетнама с резиденцией в Москве Нго Дык Манем, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Стороны обсудили состояние узбекско-вьетнамских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также перспективы их дальнейшего развития.

Отдельное внимание было уделено укреплению межпарламентских связей и сотрудничеству в рамках международных организаций.

В ходе переговоров подчеркивалось, что сотрудничество между Узбекистаном и Вьетнамом имеет большой потенциал для последовательного расширения практически по всем направлениям. В этом контексте были рассмотрены конкретные предложения по выводу взаимодействия между Узбекистаном и Вьетнамом на качественно новый уровень.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам организации совместных и международных мероприятий с участием в них делегаций двух стран.

По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении диалога по вопросам дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, реализации совместных инвестиционных и торгово-экономических проектов, а также развитию обменов в сферах образования и туризма.