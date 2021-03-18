Узбекистан попросил Россию ускорить поставки поездов для метро, а также пригородных электричек. Это необходимо, чтобы разгрузить давку в "подземке", сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдина Хасилова и заместителя генерального директора "Трансмашхолдинга" Александра Чебакова.

Производственные предприятия российской компании поставляют в Узбекистан магистральные грузовые электровозы серии 3ЭС5К и электровагоны метрополитена серии "Москва".

Среди ряда вопросов, обсуждённых на встрече, особое внимание было уделено поставке ключевой партии поездов для Ташкентского метрополитена. Глава "Узбекистон темир йуллари" подчеркнул важность ускорения данного процесса, так как объёмы пассажиропотока и интервальность между составами остаются весьма актуальной задачей сегодняшнего дня.

Стороны также обсудили вопросы организации пассажирских перевозок.

Российская сторона предложила свою помощь в изучении возможностей интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, организации мультимодального транспортного сервиса и создании сети транспортно-пересадочных узлов. В этом ключе обсуждены вопросы поставки партии новых электричек.