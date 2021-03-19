Экс-глава ЕБРР поддержал сокращение госдоли в экономике Узбекистана

Бывший глава Европейского банка реконструкции и развития и советник президента Узбекистана по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сума Чакрабарти поддержал сокращение государственной доли в экономическом секторе Узбекистана. Об этом он сообщил 17 марта в отеле Hyatt Regency Tashkent на конференции «Роль финансового рынка в обеспечении устойчивого экономического развития: правовые и институциональные барьеры», передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

«Цели и задачи, поставленные Узбекистаном, носят широкий характер. В этой связи сокращение доли государства в экономическом секторе также является одним из очень больших шагов. Он также имеет особое значение на финансовом рынке и обеспечивает дальнейшую основу для регионального сотрудничества», — подчеркнул экс-глава банка.

Также Чакрабарти отметил, что проникновение ряда международных банков на узбекский рынок и выпуск местных облигаций на мировой рынок также свидетельствует о развитии рынка капитала.

При этом, по словам, директора агентства по развитию рынка капитала Отабека Назирова, объем торговли на рынке капитала к концу 2020 года составлчет 578 млрд сумов. Что на 32 процента больше, чем в 2019 году