Президент Узбекистана утвердил соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении международных договоров», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Постановлением глава Узбекистана утвердил соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол об оказании финансовой помощи, подписанные 27 октября 2020 года в городе Ташкенте.

Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данных международных договоров в установленном порядке обеспечат выполнение обязательств Республики Узбекистан.