Объём внешнеторгового оборота Узбекистана за первые два месяца 2021 года $4,5 млрд

По итогам января-февраля 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 4,5 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ниже на 1,4 млрд долларов, или на 23,8%. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Импорт пока не может догнать прошлогодние показатели. По итогам двух месяцев 2021 года было импортировано товаров и услуг на 3 млрд долларов, что ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период на 8,3%. При этом экспорт сильно просел — снижение на 43,2% — и составил 1,49 млрд долларов.

В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота выросло до 1,5 млрд долларов — в 2,3 раза больше показателя за январь-февраль прошлого года.

Такой резкий рост отрицательного сальдо связан с тем, что Узбекистан уже полгода не продавал золото, в том числе и в феврале. Для сравнения: за первые два месяца 2020 года было продано золота на 1 млрд долларов (из них в феврале — $520 млн), что составляло 38% всего экспорта.

На показатели внешнеторгового оборота также повлияло снижение экспорта газа на 86,2% — с 211,1 млн до 29,2 млн долларов.

Экспорт из Узбекистана без учёта золота снизился на 8,1% — с 1,62 млрд до 1,49 млрд долларов.

В структуре экспорта в январе преобладали промышленные товары (39,1%), услуги (19,3%), пищевые продукты (9,9%) и химические вещества (9,1%). Экспорт последних увеличился в 6,4 раза.

Основную долю в импорте по-прежнему занимали машины и транспортное оборудование (29,7%), промышленные товары (18,6%), а также химические вещества и аналогичная продукция (14,1%).

Китай в январе сохранил статус основного торгового партнёра Узбекистана. Следом идут Россия, Казахстан и Турция.