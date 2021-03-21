По прогнозам, информационной службы Минсельхоза, Узбекистан намерен экспортировать рис, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

Экспортером выступит завод по переработке риса, построенный кластером «ТСТ Сluster» в Куйичирчикском районе Ташкентской области, который намерен экспортировать рис на сумму не менее 100 тысяч долларов США,.

Комплекс «ТСТ Rice» имеет полную производственную цепочку по выращиванию и глубокой переработке риса. В прошлом году площадь в более чем 2600 гектаров была засеяна рисом сортов «Лазурный», «Искандар», «Мустакиллик» и «Нукус».

Однако производители риса не могли получать приличный доход из-за своей разрозненной деятельности. Было много проблем, особенно при переработке.

С принятием постановления Президента от 2 февраля 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию выращивания риса» в отрасли начались качественные изменения, повысилась эффективность.

Территория комплекса «TCT Rice» также ранее была заброшена. Благодаря проекту на сумму более 27 миллиардов сумов на территории площадью 6 гектаров построен современный комплекс. Он включает в себя гумно, 2 закрытых склада общей вместимостью 15 тысяч тонн, цех очистки и сушки риса и цех по переработке.

Цех очистки и сушки риса оборудован четырьмя линиями. С помощью каждого из них можно сушить 120 тонн риса за смену. Здесь также можно чистить и сушить другие зернобобовые. Еще один примечательный аспект — этот цех работает на угле.

Завод по переработке риса оснащен оборудованием турецкой компании «Yashar Makina». Оно используется при производстве рисовой продукции высшего сорта. «Умная» техника сортирует рис не только по размеру, но и по цвету.

В настоящее время завод имеет мощность переработки 40 тысяч тонн в год. После запуска второй очереди мощности завода увеличатся вдвое.

Здесь также есть современная лаборатория. Постоянно контролируется влажность принимаемого заводом риса, процессы сушки и обработки, а также показатели качества рисовой продукции.

В этом году рисовый кластер, работающий по принципу «от поля к столу», планирует увеличить урожайность до 60 центнеров с гектара и экспортировать рис на сумму не менее 100 тысяч долларов США, отмечено в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

По официальному прогнозу, общая площадь рисовых полей в республике в текущем году превысит 17,4 тыс. гектаров. С них намечено получить более 83,7 тыс. тонн зерна. Посевы семенного риса займут 3,92 тыс. га, урожай по прогнозу составит 19 тыс. тонн.

Анализ показывает, что ключевыми игроками рисового рынка Узбекистана останутся Каракалпакстан и Хорезмская область с удельным весом 54%. Рисовые плантации в этих регионах займут соответственно 5,6 тыс. и 3,7 тыс. гектаров земли.

В республике образуются элитные семеноводческие хозяйства на базе рисоводческих кластеров или рисоводческих фермерских хозяйств в районах, где разрешено выращивание риса. Здесь Центр развития семеноводства совместно с Научно-исследовательским институтом рисоводства наладит систему размножения репродукционных семян.

Семеноводческие хозяйства получат от иностранных компаний, прошедших карантинный контроль, или Научно-исследовательского института рисоводства высокорепродукционные семена и организуют их размножение.

В стране предстоит разработать программу севооборота риса в зависимости от почвенно-климатических условий регионов, наладить систему ведения учета посевных площадей и чередования посевов в семеноводческих хозяйствах. При этом будет внедрена научно обоснованная система севооборота для недопущения выращивания риса более двух лет

на одном поле.

Пилотные проекты по ввозу из-за рубежа и размножения в местных условиях семян высокоурожайных сортов риса будут реализованы в Хорезмской области.

До 1 января 2023 года от таможенных пошлин освобождены ввозимые из-за рубежа семена сортов и гибридов риса, лабораторные инвентарь и приборы, современная сельскохозяйственная техника и агрегаты, зерносушильное оборудование и комплектующие.