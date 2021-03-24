С 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд карантинных ограничений
Решением спецкомиссии по борьбе с коронавирусом с 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд ограничений, сообщает Trend со ссылкой на uzreport.news
В частности, при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий ограничивается число участников до 100 человек.
Кроме того, при организации театральных, кино (кинотеатр) и концертных программ:
- поручено обеспечить ношение масок зрителями и обслуживающим персоналом, посещающие места, где проходят представления;
- ограничить число зрителей до 50% вместимости залов;
- при рассадке посетителей поручено обеспечить соблюдение дистанции между зрительскими местами;
- проверять температуру посетителей и не допускать тех, у кого она повышена;
- приостанавливается работа торговых пунктов во дворцах, где проводятся программы (кроме продажи масок и антисептиков);
- для повышения осведомленности и принятия мер по предотвращению распространения коронавируса среди других зрителей на билетах, распространяемых (реализуемых) на развлекательные программы, должно быть написано «Посещайте только в том случае, если вы здоровы»;
- перед входами в залы и выходами из установят специальные ленты для упорядочения очереди.
В сообщении подчеркивается, что организаторы несут ответственность за соблюдение правил карантина в местах, где проходят выступления.