С 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд карантинных ограничений

Решением спецкомиссии по борьбе с коронавирусом с 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд ограничений, сообщает Trend со ссылкой на uzreport.news

В частности, при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий ограничивается число участников до 100 человек.

Кроме того, при организации театральных, кино (кинотеатр) и концертных программ:

- поручено обеспечить ношение масок зрителями и обслуживающим персоналом, посещающие места, где проходят представления;

- ограничить число зрителей до 50% вместимости залов;

- при рассадке посетителей поручено обеспечить соблюдение дистанции между зрительскими местами;

- проверять температуру посетителей и не допускать тех, у кого она повышена;

- приостанавливается работа торговых пунктов во дворцах, где проводятся программы (кроме продажи масок и антисептиков);

- для повышения осведомленности и принятия мер по предотвращению распространения коронавируса среди других зрителей на билетах, распространяемых (реализуемых) на развлекательные программы, должно быть написано «Посещайте только в том случае, если вы здоровы»;

- перед входами в залы и выходами из установят специальные ленты для упорядочения очереди.

В сообщении подчеркивается, что организаторы несут ответственность за соблюдение правил карантина в местах, где проходят выступления.