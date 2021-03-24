Узбекистан в январе-феврале 2021 года снизил выпуск хлопка-волокна на 7,62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Госкомстата, в Узбекистане произведено 122,5 тыс. тонн хлопка-волокна в январе-феврале 2021 года.

Предприятия Узбекистана в январе-феврале 2021 года произвели 80,8 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 11,8%.