В Узбекистане произведено 122,5 тыс. тонн хлопка-волокна
Узбекистан в январе-феврале 2021 года снизил выпуск хлопка-волокна на 7,62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
По данным Госкомстата, в Узбекистане произведено 122,5 тыс. тонн хлопка-волокна в январе-феврале 2021 года.
Предприятия Узбекистана в январе-феврале 2021 года произвели 80,8 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 11,8%.
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