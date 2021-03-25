Узбекистан в 2021 году восстановит внешнюю торговлю до докризисных значений 2019 года

По прогнозу Министерства финансов, Узбекистан в текущем году восстановит внешнюю торговлю до докризисных значений 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz

По официальным данным, обнародованным в издании «Бюджет для граждан», в 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $17,4 lмлрд., импортировала на $24,2 млрд. при отрицательном сальдо $6,8 млрд.

В 2020 году экспорт составил $17,6 млрд, импорт -$20,8млрд. с отрицательным сальдо $3,2 млрд., говорится в документе.

В 2020 году закрытие границ, транспортно-логистические ограничения при поставке сырья и комплектующих, приостановление деятельности отдельных предприятий существенно отразились на объемах внешнеторговой деятельности. По итогам 2020 года объемы импорта сократились по сравнению с показателями 2019 года, существенно замедлились темпы роста экспорта, в том числе за счет снижения спроса и цен на сырьевые товары (природный газ и медь).

По мере поэтапного восстановления мировой экономики и возобновления внешнеторговых операций в 2021 году прогнозируется увеличение объемов внешней торговли до докризисных значений 2019 года.

В обзоре тенденций развития экономики Узбекистана за 2020 год и прогнозах на 2021, подготовленном Министерством экономического развития и сокращения бедности, фигурируют другие цифры. Говорится, в частности, о том, что экспорт в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 13,4% и составил $15,1 млрд., а экспорт без учета золота составил $9,3 млрд. (ниже на 30% по сравнению с 2019г.). Резкий рост мировых цен на золото в 2020 году поспособствовал некоторому смягчению спада общего экспорта. На сокращение экспорта повлияли энергоносителей (на 79,8%), сырьевые товары (19%), инвестиционные товары (2,4%) и услуги (на 41,7%) вследствие уменьшения количества туристов, посещающих Узбекистан

В 2020 году импорт товаров и услуг составил $21,2 млрд. или по сравнению с прошлым годом снизился на 12,8%. На резкое сокращение импорта повлияло уменьшение импорта черных металлов (на 20%), машин и оборудования (на 16,2%) и услуг (на 49,9%).

Вместе с тем возрос импорт продовольственных товаров (на 14,6%), химической продукции (8,1%) и энергоносителей (16,3%).

В результате в экономике в 2020 году сложился отрицательный годовой

баланс товаров и услуг в размере $6 млрд. против $6,8 млрд. в 2019 году, говорится в материалах Министерства экономического развития.

По официальному прогнозу Министерства финансов, в 2021 году экспорт составит $ 19,1 млрд., импорт $22,6 млрд с отрицательным сальдо $3,5 млрд.

Меры по стимулированию экспорта предполагают расширение географии

с выходом на европейские и азиатские рынки, а также государственную поддержку предприятий-экспортеров (в том числе посредством предоставления субсидий на покрытие части транспортных затрат).