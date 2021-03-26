Япония выделила Узбекистану экстренный кредит в $136,5 млн

Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма и заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков 26 марта подписали обменные ноты на общую сумму 15 млрд йен (136,5 млн долларов), сообщили «Газете.uz» в посольстве, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

Эта сумма с процентной ставкой 0,01% и срок погашения 15 лет, из которых льготный период составляет 4 года, предоставлена Узбекистану для финансовой поддержки в реагировании на кризис COVID-19.

Цель экстренного кредита — способствование социальной и экономической стабильности и устойчивому развитию Узбекистана, которые потерпели серьезный урон из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении.

«Вследствие пандемии коронавируса экономическая и социальная деятельность, такая как гуманитарный обмен и логистика, находятся в застое в глобальном масштабе. Это проблема, над которой все международное сообщество, включая Японию, должно работать сообща, чтобы преодолеть неблагоприятное влияние и привести к развитию после завершения пандемии», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) готово выделить Узбекистану еще один кредит для реализации проекта «Поддержка политики развития перехода к прозрачной и широкой рыночной экономике в Узбекистане» в 195 млн долларов на 25 лет с льготным периодом в 7 лет по ставке Libor (шесть месяцев) плюс 1,1% годовых.

Государственный долг Узбекистана на 1 января 2021 года составлял 23,3 млрд долларов, или 40,4% к валовому внутреннему продукту. Японское агентство международного сотрудничества является одним из крупных кредиторов страны, долг фининституту составляет 2 млрд долларов.